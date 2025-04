Donato un nuovo mezzo per i trasporti degli ospiti della casa di riposo di Morosolo

Sul vialetto delle RSA Cardinal Colombo a Morosolo giovedì scorso in tarda mattinata, un Doblò nuovo fiammante ha fatto il suo festoso ingresso. Si tratta di un dono che Fondazione Colleoni e i residenti dell’RSA in particolare hanno ricevuto in maniera del tutto spontanea e concreta.

La Elmec Informatica, storica azienda del territorio con sede a Brunello e cuore molto vicino a Morosolo, ha accolto una richiesta di aiuto coniugando una storia personale di vissuto accanto alle fragilità altrui e una sensibilità nota per le cause sociali e per il bene comune.

Si è così fatta carico di realizzare un sogno che l’equipe dell’RSA portava nella mente e nel cuore da tempo con lo scopo di poter accompagnare i residenti della struttura per visite sul territorio, gite, momenti di socialità, visite mediche e tanto altro.

L’automezzo può ospitare, oltre al conducente, tre persone ed è inoltre dotato di un apposito spazio per posizionare in tutta sicurezza una carrozzina. L’inclusione, gli stimoli, il rievocare ricordi passa anche attraverso il ritrovarsi in luoghi del proprio vissuto, in un gelato mangiato in riva al lago, in una semplice uscita al Sacro Monte.

«Questo progetto si aggiunge a quello già donato nella forma di un intervento di musicoterapia che sta arricchendo le giornate e le menti dei nostri residenti. La cura per chi cura e l’aiuto tangibile, oggi espresso nel mezzo che è parcheggiato in RSA, sono espressione di un’idea di comunità e di paese che continua anche nel contesto di una struttura sanitaria che vuole sempre più essere “casa” per tanti», spiegano con entusiasmo Cristina e Annamaria, educatrici della Rsa Cardinal Colombo di Morosolo.