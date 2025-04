Dongo ricorda i finanzieri eroi della Resistenza: assegnate quattro medaglie al valore

Si è svolto oggi a Dongo l’evento commemorativo “La Guardia di Finanza e l’Alto Lario durante la Guerra di Liberazione”, promosso dal Museo della Fine della Guerra e dal Comune, con il coinvolgimento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. In Piazza Paracchini, alla presenza delle autorità civili e militari, è stato reso omaggio ai finanzieri che durante la Seconda guerra mondiale si distinsero per coraggio e spirito di sacrificio nella lotta per la libertà.

Durante la cerimonia è stata consegnata una pergamena in memoria di quattro finanzieri insigniti di medaglie al Merito Civile e del titolo di “Giusto tra le Nazioni”.

– Fin. Sc. Salvatore Corrìas, fucilato a Bugone di Moltrasio il 28 gennaio 1945: Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” dallo Stato di Israele.

– Fin. Gavino Giovanni Tolis, internato e successivamente deceduto nel campo di Mauthausen-Gusen, il 28 dicembre 1944: Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.

– Maresciallo Maggiore Paolo Boetti, internato e assegnato ai lavori forzati in un campo di concentramento austriaco, dove rimase fino alla liberazione: Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.

– Tenente Giorgio Cevoli, Riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” dallo Stato di Israele.

Il Colonnello Michele Donega ha ricordato il ruolo fondamentale svolto da molti colleghi comaschi nell’aiutare perseguitati a raggiungere la Svizzera.

La mattinata si è conclusa con una dimostrazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, mentre nel pomeriggio, a Palazzo Gallio di Gravedona, si è tenuto un convegno storico sulle vicende della Resistenza, con particolare attenzione al contributo dei finanzieri.