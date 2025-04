Dopo l’incendio a Cardano trentacinque persone fuori casa

Gravi danni, il tetto scoperchiato, undici famiglie evacuate, trentacinque persone sfollate presso parenti: è il bilancio dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio in una palazzina in via Nilde Iotti, tra via Montecchio e via della Selva, periferia residenziale di Cardano al Campo.

Gli appartamenti, allo stato attuale, sono tutti inagibili.

Il sindaco Lorenzo Aspesi ha fatto subito il punto ieri sera, nell’immediatezza: «Ieri non si è presentata l’esigenza di trovare alloggio d’emergenza alle persone, che tutte – nessuna esclusa – sono state accolte da parenti e conoscenti. Noi comunque avevamo pronto il piano B, per l’accoglienza in albergo: abbiamo la fortuna di avere diversi hotel sul territorio (zona Malpensa, ndr), anche se in questo momento non è facile trovare camere perché c’è forte domanda per il Salone del Mobile».

«Per ora stiamo aspettando tutti fuori casa», spiega un residente che – come tutti gli altri della palazzina – ha la casa inagibile. «Io e la mia famiglia siamo ospiti da mia madre».

I vigili del fuoco, i proprietari e l’amministratore del condominio stanno ancora facendo il punto sulla possibilità di riaprire parte delle abitazioni. È possibile che nel pomeriggio si abbia un quadro più chiaro.

«Per ora sembra che potranno rientrare gli abitanti del piano terra e primo piano», un totale di otto famiglie. «Ma non sappiamo ancora quando», spiega ancora un residente.

Il problema sono i gravi danni riportati dal tetto, in una struttura mandardata: gli ambienti delle mansarde collegate al secondo piano sono praticamente a cielo aperto. Servirà una sistemazione