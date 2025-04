Due studenti del Don Milani di Tradate in “missione diplimatica” all’Expo di Osaka

Dal 14 al 20 aprile, due studenti dell’ ISISS Don Lorenzo Milani di Tradate, Gabriel Mazzilli e Chiara Tettamanti, invitati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno preso parte a una missione diplomatica presso il padiglione Italia dell’Expo di Osaka, in Giappone accompagnati dal docente Giacomo De Bortoli.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto PNRR Scuola Futura, che ha coinvolto 18 studenti di 16 regioni italiane. I partecipanti hanno collaborato con coetanei giapponesi a progetti inerenti la didattica innovativa, con l’ambizioso obiettivo di aiutare a dare vita alla Co-creating Future – la Scuola del Saper Fare

Durante il soggiorno, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di salire a bordo della Marceglia, nave militare italiana attualmente attraccata al porto di Osaka, vivendo così un’esperienza unica di rappresentanza istituzionale.

La missione si è conclusa con il rientro in Italia lunedì 21 aprile. Tutta la delegazione è tornata con un bagaglio ricco di competenze, nuove amicizie e un’esperienza indimenticabile.

Ennesimo successo del Don Milani di Tradate, che si conferma ancora una volta una realtà educativa dinamica e proiettata verso l’innovazione. Il Dirigente Scolastico Vincenzo Mita si è detto orgoglioso di una scuola al passo con i tempi, capace di offrire ai propri studenti opportunità uniche e formative anche a livello internazionale.

L’iniziativa si allinea perfettamente con il tema dell’Expo 2025 “Designing Future Society for Our Lives”, sottolineando l’importanza di un’istruzione innovativa e collaborativa per costruire la società di domani.

Il coinvolgimento degli studenti del Don Milani testimonia l’impegno dell’Italia nel valorizzare il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento, promuovendo esperienze formative internazionali di alto livello.

Questa partecipazione potrebbe aprire le porte a nuove collaborazioni internazionali e progetti educativi in vista dell’Expo 2025, confermando il Don Milani come polo scolastico all’avanguardia.