Due volte ubriaco in bicicletta: sanzionato dai carabinieri di Verbania

Durante le festività pasquali, i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli sul territorio, focalizzandosi in particolare sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione dell’abuso di alcol e droghe tra gli automobilisti. Il bilancio complessivo registra un arresto, dieci denunce a piede libero, nove patenti ritirate e due segnalazioni per uso di stupefacenti.

A finire in manette è stato un 40enne originario dello Sri Lanka, residente sul lago Maggiore, condannato in via definitiva a 4 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale, reato commesso nel 2023 nel milanese. I carabinieri di Stresa lo hanno arrestato mentre si trovava già ai domiciliari.

Pesanti anche le sanzioni per chi si è messo alla guida in stato di ebbrezza: nove patenti ritirate per alcol e una per rifiuto del test antidroga. Due automobilisti sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di cocaina ed eroina, rifiutandosi di sottoporsi al test, con conseguente ritiro della patente e segnalazione alla prefettura.

Particolare il caso di un uomo sanzionato per la seconda volta in pochi giorni per guida in stato di ebbrezza in bicicletta. Spicca infine un caso in Ossola: un automobilista con tasso alcolemico di 2,6 g/l, cinque volte il limite consentito.

Durante i controlli nei locali pubblici, i militari hanno anche sanzionato con 2.000 euro un’attività per violazioni igienico-sanitarie, riscontrando alimenti scaduti.