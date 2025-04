È morta Angela Menin, segretario di Forza Italia ed ex assessore a Sesto Calende

Sesto Calende piange Angela Menin, ex assessore al bilancio e segretario in carica per Forza Italia a Sesto Calende, scomparsa all’età di 63 anni mercoledì 9 aprile.

Menin era stata eletta come rappresentante degli Azzurri, per acclamazione, lo scorso 22 marzo al congresso del partito in un clima di festa e di entusiasmo all’Hotel Sole, sul lungofiume, dove aveva scelto le parole di Eleanor Roosevelt per rilanciare la sezione locale Forza Italia, forte della fiducia e della stima di cui godeva da parte di tutta la coalizione.

L’imprevista scomparsa colpisce duramente non solo nel profondo la famiglia ma tutta la città e il centrodestra sestese, che appena 15 giorni fa ha dovuto dire addio anche all’ex vicesindaco e capogruppo di minoranza Edoardo Favaron. Appena tre settimane fa Favaron aveva presenziato al congresso di Forza Italia, insieme a Capriglia e Colombo, per congratularsi personalmente con il neo-segretario, spendendo parole di «amicizia», oltre che di stima, nei confronti di Menin, cardine anche di Azzurro Donna. Adesso invece la città ha perso in modo inaspettato due punti di riferimento della giunta eletta nel 2019.

«Era come una sorella» dichiara incredula Roberta Colombo, consigliera comunale di Forza Italia subentrata nell’organo cittadino lo scorso primo aprile a Favaron e al lavoro al fianco di Menin dentro e fuori i banchi della sala consiliare in questi ultimi mesi. Nel 2020, durante il mandato di Giovanni Buzzi, Colombo era inoltre subentrata al posto di Menin come assessore al bilancio, dopo che quest’ultima aveva deciso di compiere un passo indietro dalla carica ricoperta già all’interno della squadra del precedente sindaco, Marco Colombo. Durante le elezioni di giugno, pur scegliendo di non candidarsi, Menin aveva supportato il centrodestra, facendo da rappresentante di lista per Forza Italia nel giorno dello spoglio.

«Un futuro fatto di unità, determinazione e visione». Così terminava l’intervento di Menin a latere del consiglio comunale dedicato a Favaron, la seduta che segnava il ritorno di Forza Italia celebrata lo scorso primo aprile.

IL CORDOGLIO: “UNA GRANDE PERDITA, IL SUO IMPEGNO NON VERRÀ DIMENTICATO”

«Una cara amica impegnata per anni al servizio della comunità e in prima linea nella vita pubblica sestese – la ricorda il sindaco (2019-2024) Giovanni Buzzi -. Una grande perdita per gli amici di sempre e per la città. Un messaggio di vicinanza e cordoglio alla famiglia che amava così tanto».

Simone Longhini esprime il cordoglio a nome della segreteria provinciale di Forza Italia Varese: «Siamo vicini alla famiglia di Angela in una circostanza tragica quanto inaspettata della sua improvvisa scomparsa avvenuta, fra l’altro, a pochi giorni dalla sua acclamazione alla segreteria cittadina di Forza Italia di Sesto Calende, città per cui si è spesa in prima persona sia sotto l’aspetto amministrativo che politico per lungo tempo. Profondamente colpiti dalla sua perdita, rinnoviamo i nostri sentimenti di affetto ed amicizia ai suoi cari con la promessa che il suo impegno all’interno del nostro partito non verrà dimenticato e, anzi, il suo ricordo sarà sempre per tutti noi un esempio di impegno civico e passione autentica per il proprio territorio».