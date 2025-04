E’ morto l’attore Val Kilmer, indimenticabile volto di “Top Gun” e “Batman”

Grande cordoglio nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Val Kilmer, uno degli attori più famosi a livello internazionale negli anni Ottanta e Novanta. L’attore, celebre per film entrati nell’immaginario collettivo come Iceman in Top Gun e Bruce Wayne in Batman Forever, è morto all’età di 65 anni per complicazioni legate ad una polmonite.

Nel 2014 all’attore era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, da cui era guarito, anche se l’intervento chirurgico alla trachea aveva ridotto la sua capacità vocale.

Attore eclettico, Val Kilmer aveva iniziato la sua carriera a teatro, per poi imporsi al grande pubblico con Top Gun nel 1986 al fianco di Tom Cruise, dove interpretava il pilota Iceman. Indimenticabile anche il ruolo di Jim Morrison in The Doors del 1991, diretto da Oliver Stone.