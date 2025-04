È Pahela Baishakh, il “Capodanno bangladese”: si festeggia a Gallarate

La comunità del Bangladesh festeggia in questi giorni il Pahela Baishakh, il “Capodanno bangladese”, una festa civile che è celebrata da tutti gli abitanti del Bangladesh al di là delle appartenenze religiose (i bangladesi sono soprattutto musulmani, ma anche sikh, indù, cristiani).

La associazione Bangladesh Provincia di Varese, guidata da Mohammed Noor, ha festeggiato con un corteo a Gallarate in centro città, partito dalla piazza della stazione. Circa una cinquantina i partecipanti, abbigliati con i vestiti tradizionali dai colori sgargianti si sono messi in marcia con in testa le bandiere italiana e bangladese.

Alla partenza del corteo hanno portato i loro saluti anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione cittadina, il presidente del consiglio comunale Marco Colombo (con altri esponenti di FdI) e la consigliera di Forza Italia Belinda Simeoni.

La giornata di festa dell’associazione Bangladesh Provincia di Varese proseguirà ai giardinetti di viale Milano.

Un altro momento legato al “Capodanno bangladese” si terrà nei prossimi giorni, promosso dall’altra sigla del Bangladesh presente in città, la associazione Bangladesh-Italia.