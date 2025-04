Efficienza energetica e qualità dell’aria: Varese stanzia nuovi fondi per la sostituzione delle vecchie caldaie

Il Comune di Varese rinnova il proprio impegno per la sostenibilità ambientale attraverso la pubblicazione del bando 2025 per la sostituzione delle vecchie caldaie. L’iniziativa, promossa da Palazzo Estense, mira a migliorare la qualità dell’aria, ridurre le emissioni climalteranti e potenziare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio locale, in linea con le normative regionali e le direttive europee.

Il bando è rivolto a condomìni e edifici residenziali con impianto centralizzato al servizio di almeno quattro unità abitative. Anche per quest’anno, è prevista un’apertura straordinaria agli impianti a gasolio, indipendentemente dal numero di unità servite: un’ulteriore misura per incentivare l’ammodernamento degli impianti più inquinanti.

«Ammodernare le caldaie è una misura concreta che contribuisce in modo significativo a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo – spiega l’assessore alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare, Nicoletta San Martino –. Questo bando conferma l’intenzione dell’Amministrazione di supportare i cittadini in un percorso condiviso verso una maggiore responsabilità ambientale».

Per poter accedere al contributo, gli impianti da sostituire devono essere stati installati prima dell’8 ottobre 2005. Il contributo erogabile ammonta al 35% del costo del generatore di calore, comprensivo di IVA, entro i tetti massimi previsti per ciascuna categoria di intervento.

Le risorse messe a disposizione dal Comune per l’edizione 2025 ammontano a 25.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 5 ottobre 2025.

Tutti i dettagli e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito del Comune di Varese, al link https://www.comune.varese.it/c012133/po/mostra_news.php?id=2165&area=H