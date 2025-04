Elezioni RSU negli ospedali della Sette Laghi: “La Fials si impegna a una contrattazione continua per risolvere i problemi”

In vista delle elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali negli ospedali dell’Asst Sette Laghi che si terranno i prossimi 14,15 e 16 aprile, abbiamo rivolto quattro domande alle sigle sindacali che si presentano.

Le domande

1) Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

2) Tra i problemi: turni pesanti, difficoltà nei rifornimenti di medicinali e beni, parcheggi, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

3) Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

4) Un appello ad andare a votare

Queste le risposte del candidato Francesco Tucci, attualmente RSU nella Sette Laghi della Fials

Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

I dipendenti vogliono principalmente un’azienda che sia attenta ai loro bisogni, che non li veda solo come numeri di matricola, ma che li ascolti. Chiedono un welfare aziendale che favorisca una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia. Un rinnovo contrattuale che, purtroppo, non è ancora avvenuto, ma che avrebbe riconosciuto aumenti salariali e importanti novità dal punto di vista normativo.

Tra i problemi: turni pesanti, difficoltà nei rifornimenti di medicinali e beni, parcheggi, contratto integrativo, qual è, secondo voi, la criticità maggiore?

Le criticità maggiormente avvertite sono la carenza di personale, oramai cronica, e la difficoltà nel trovare parcheggio (nonostante il pagamento di 15€), con una situazione sempre più insostenibile, soprattutto per i dipendenti dell’ospedale F. Del Ponte che sono costretti a pagare una tassa di 80€. A queste problematiche, già da tempo presenti, recentemente si è aggiunta la criticità nella gestione e fornitura del magazzino. Situazione che ha messo in grave difficoltà il personale sanitario nella gestione assistenziale dei pazienti.

Se eletti, qual è la prima cosa per la quale vi impegnerete?

La nostra priorità sarà rivedere le relazioni sindacali, poiché solo con una contrattazione costante e continuativa che i problemi possono trovare soluzione. Negli ultimi tre anni abbiamo sottoscritto solo due accordi, lasciando totalmente inapplicato il contratto vigente. Il confronto rimane l’unico strumento per trovare risposte per i lavoratori.

Un appello ad andare a votare

Il voto è un esercizio di democrazia: un diritto che è stato conquistato con il sacrificio dalle generazioni precedenti. Con il voto, i lavoratori scelgono i loro rappresentanti e, di conseguenza, il loro futuro lavorativo. Il lavoro è dignità, diritti e sicurezza. Il voto è potere e bisogna sapere bene come usarlo.

Tutti i candidati Fials Asst Sette Laghi