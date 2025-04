Elezioni RSU negli ospedali della Sette Laghi: “La UIL FPL si impegna ad abbattere l’uso sistematico degli staordinari”

In vista delle elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali negli ospedali dell’Asst Sette Laghi che si terranno i prossimi 14,15 e 16 aprile, abbiamo rivolto quattro domande alle sigle sindacali che si presentano.

Le domande

1) Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

2) Tra i problemi: turni pesanti, difficoltà nei rifornimenti di medicinali e beni, parcheggi, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

3) Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

4) Un appello ad andare a votare

Queste le risposte del candidato Antonio Negro, attualmente RSU nella Sette Laghi e segretario territoriale della UIL FPL

Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

La richiesta di un welfare che renda più appetibile la permanenza del lavoratore nella Sette Laghi. Un welfare concreto e non solo delle convenzioni (alcune lasciano il tempo che trovano…) Investire meglio nelle varie professionalità e rendere migliore la qualità del rapporto vita-lavoro (quindi rivedere l’organizzazione dei turni e delle UU.OO. e Servizi)

Tra i problemi: turni pesanti, difficoltà nei rifornimenti di medicinali e beni, parcheggi, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

Sicuramente viabilità interna, assenza di parcheggi e turni pesanti. Per quanto riguarda i rifornimenti, la questione è molto complessa e va oltre all’attività sindacale essendo un problema logistico-aziendale

Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

Se la UIL dovesse vincere con una forte maggioranza, si impegnerà a studiare e a proporre all’azienda tutte le possibili strategie per abbattere fortemente l’uso enorme e sistematico dello straordinario, a vantaggio di un sensibile miglioramento economico e qualitativo. Il nostro impegno sarà a 360° partendo dalle criticità comuni (elevato costo del parcheggio, istituzione di asili nido, revisione di alcuni istituti contrattuali esistenti da tempo come per esempio lo straordinario e i turni) fino alla maggiore tutela della sicurezza sul posto di lavoro

L’appello ad andare a votare

Come Segretario Provinciale Responsabile della UIL FPL nella Sette Laghi e candidato nella nostra lista, desidero rivolgervi un accorato appello: andate a votare il 14, 15 e 16 aprile prossimi e sostenete la lista della UIL FPL. Solo con un ampio consenso elettorale possiamo vincere le grandi battaglie a tutela dei diritti di tutti i lavoratori.

La nostra lista, composta da 51 candidati, è la più numerosa di tutte e include una varietà di figure professionali nel settore sanitario, tecnico-sanitario e tecnico-amministrativo. Grazie all’impegno dei nostri rappresentanti aziendali, la UIL FPL è riuscita a trasmettere un forte messaggio di entusiasmo e partecipazione alla vita sindacale. È significativo che non ci siano state difficoltà nel raccogliere le numerose candidature, dimostrando l’interesse e l’impegno verso il sindacato.

Molti dei nostri candidati sono alla loro prima esperienza sindacale, ma sono fortemente motivati e pronti a portare nuove idee e prospettive. Il mix di esperienza e freschezza che caratterizza la nostra lista sta generando grande motivazione e un entusiasmo contagioso, fondato sui valori che da sempre contraddistinguono la UIL: abnegazione, correttezza, onestà e professionalità al servizio dei lavoratori.

Il voto per la UIL è un voto per il cambiamento. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti.