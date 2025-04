Elezioni RSU negli ospedali della Sette Laghi: “NurSind si impegna a garantire il benessere organizzativo”

In vista delle elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali negli ospedali dell’Asst Sette Laghi che si terranno i prossimi 14,15 e 16 aprile, abbiamo rivolto quattro domande alle sigle sindacali che si presentano.

Le domande

1) Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

2) Tra i problemi: turni pesanti, difficoltà nei rifornimenti di medicinali e beni, parcheggi, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

3) Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

4) Un appello ad andare a votare

Queste le risposte del candidato Salvatore Ferro, RSU Sette Laghi di NurSind

Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

La cosa più sentita è quella relativa allo stipendio basso, ma quello dipende dalla contrattazione nazionale e dalla volontà del Governo attuale e della Regione Lombardia di iniziare ad investire sugli Infermieri per evitarne la fuga verso la Svizzera o nel privato: stiamo ancora aspettando la famosa indennità di confine!

Questa condizione porta ad una carenza di personale che comporta un aumento dei carichi di lavoro e conseguente stress. Welfare aziendale assente e straordinari in taluni casi programmati con ore in surplus rispetto al debito orario mensile.

I lavoratori vorrebbero anche dei turni fissi, con notte singola in modo, da avere un migliore recupero psico-fisico. In molte occasioni i lavoratori devono ricorrere al Giudice del lavoro per farsi riconoscere taluni diritti.

Per esempio, il Tribunale di Varese, con sentenza in data 8.4.2025, ha accertato che ASST Sette Laghi non ha consentito agli infermieri ed operatori turnisti la fruizione del diritto di mensa nei modi regolati dalla contrattazione collettiva e pertanto ha condannato ASST Sette Laghi. Questa vittoria si aggiunge a quella già ottenuta nei mesi scorsi contro la ASST Valle Olona.

Tra i problemi: turni pesanti, difficoltà nei rifornimenti di medicinali e beni, parcheggi, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

Le criticità maggiori sono sempre legate alla carenza cronica di personale infermieristico e alla fuga degli stessi, attratti da uno stipendio migliore e, forse, a condizioni lavorative più sostenibili.

Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

Noi del Nursind Varese ci impegneremo sempre e comunque a vigilare sul rispetto del CCNL e a portare proposte migliorative utili a creare un migliore benessere organizzativo. Porteremo avanti le istanze dei lavoratori sino ad arrrivare avanti al Giudice del lavoro se non saranno prese in considerazione, così come abbiamo sempre fatto in questi anni.

L’appello ad andare a votare

La Rsu è fondamentale per la contrattazione decentrata e per la gestione dei fondi contrattuali, seppur insufficienti. Senza Rsu non si possono definire alcuni aspetti contattuali come ad esempio i DEP (ex passagi di fascia), la premialità ed altri ancora. La libertà è partecipazione e l’astensione non è la soluzione!

Tutti i candidati NurSind Sette Laghi