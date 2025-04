Elezioni RSU negli ospedali della Valle Olona: “Diritto al riposo ed esoneri per gli over 55enni tra le priorità del NurSind”

In vista delle elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali negli ospedali dell’Asst Valle Olona che si terranno i prossimi 14,15 e 16 aprile, abbiamo rivolto quattro domande alle sigle sindacali che si presentano.

Le domande:

1) Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

2) Tra i problemi: carenza di personale, riorganizzazione dei reparti, parcheggi e benefit, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

3) Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

4) Un appello ad andare a votare

Le risposte di Giusi Vito Gennaro della segreteria NurSind Varese e delegato RSU NurSind all’Asst Valle Olona.

(nella foto con Maurizio Bordonaro Maurizio e Liliana Lofrano).

Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

Tra aggressioni al personale, mancato rinnovo del contratto, demansionamento e disaffezione verso la professione infermieristica, non è sicuramente un bel momento per gli infermieri.

Oggi il problema più sentito è sicuramente quello economico. Purtroppo, però, è un problema che va risolto a livello nazionale dall’attuale governo, perché è sempre una questione di risorse economiche insufficienti. Come è ormai noto alcune sigle sindacali non hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto sanità, lasciando nei fatti però i lavoratori alle prese con il caro vita e il caro bollette.

Tra i problemi: carenza di personale, riorganizzazione dei reparti, parcheggi e benefit, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

A livello aziendale priorità sicuramente ai DEP ( differenziali economici di professionalità) ex progressioni orizzontali, poi un aumento delle indennità notturne e possibilmente l’aumento del “gettone” per il salto di riposo a 50€/ora per il personale infermieristico.

Ovviamente la questione della carenza di personale ci preoccupa parecchio. La professione infermieristica non sembra più attrarre i giovani e crediamo ci saranno grossi problemi a coprire le uscite per i pensionamenti e i licenziamenti e sarà difficile mantenere e garantire tutti i servizi se non chiedendo ulteriori sacrifici ai lavoratori.

Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

Il personale infermieristico è ormai allo stremo e, crediamo, ci sia bisogno di salvaguardare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Occorre andare a rivedere la programmazioni dei turni del personale evitando le doppie notti e, soprattutto, evitando turni troppo lunghi, come per esempio i turni di 12 ore paventati in alcune unità operative dell’azienda. È opportuno ricordare che l’età media degli infermieri è vicina ai 50 anni e soprattutto al personale turnista va garantito sempre il giusto riposo.

Sarebbe necessario, e ci impegneremo per questo, prevedere un numero inferiore di notti dopo i 55 anni, l’esonero dalle reperibilità su base volontaria e su richiesta del dipendente, la possibilità di accedere al part-time dopo i 55 anni, al di là delle graduatorie. Altra questione è sicuramente il diritto, per il personale turnista, alla pausa mensa o in alternativa al buono pasto. Per questa storia abbiamo già portato l’azienda in tribunale e la corte di appello di Milano ha dato ragione a Nursind e agli infermieri che oggi aspettano ancora quanto stabilito dal giudice. È notizia di questi giorni che anche il tribunale di Varese ha dato ragione a Nursind e ha riconosciuto il diritto ai colleghi di Varese della ASST sette laghi.

Deve essere ben chiaro a tutti che non esiteremo mai a far valere i diritti dei lavoratori e quanto previsto dal CCNL. Ultimo ma non ultimo, ci impegneremo per risolvere l’annosa questione del parcheggio. Non si capisce come mai i dipendenti diminuiscono ma i posti auto per questi non ci sono. Evidentemente c’è qualche problema con la società a cui è stato dato in gestione il parcheggio.

4) Un appello ad andare a votare

Senza Rsu non si possono definire alcuni aspetti contattuali come ad esempio i DEP (ex passagi di fascia), la premialità ed altri ancora. La libertà è partecipazione e l’astensione non è la soluzione! Andate e votate i candidati di NurSind.