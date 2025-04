Elezioni RSU negli ospedali della Valle Olona: “La Fials sostiene la meritocrazia e la trasparenza”

In vista delle elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali negli ospedali dell’Asst Valle Olona che si terranno i prossimi 14,15 e 16 aprile, abbiamo rivolto quattro domande alle sigle sindacali che si presentano.

Le domande:

1) Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

2) Tra i problemi: carenza di personale, riorganizzazione dei reparti, parcheggi e benefit, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

3) Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

4) Un appello ad andare a votare

Le risposte di Salvatore Santo segretario provinciale Fials

Quali sono le principali richieste che avete raccolto tra i dipendenti?

La situazione dei lavoratori della sanità è diventata sempre più critica principalmente per la carenza di personale che ovviamente si ripercuote sulle condizioni di lavoro. I lavoratori richiedono più riconoscimenti non solo economici ma turni che consentano loro di avere una “vita” extralavorativa per far fronte alle esigenze familiari (figli e genitori anziani) e un “respiro” di vita sociale.

Tra i problemi: carenza di personale, riorganizzazione dei reparti, parcheggi e benefit, contratto integrativo qual è, secondo voi, la criticità maggiore ?

Sicuramente la carenza di personale che si ripercuote sul benessere organizzativo, la sicurezza delle cure e la vita extralavorativa. Non trascurabili gli altri aspetti che potrebbero in qualche modo dare “sollievo” seppur temporaneo alle criticità organizzative derivante da turni impegnativi e nessun riconoscimento né su welfare né di altra natura

Se eletti, la prima cosa per la quale vi impegnerete

Non ne facciamo una questione di eletti e non eletti, l’impegno dei dirigenti FIALS è quello di supporto ai lavoratori. Ci impegniamo per tutelarli, per la loro crescita professionale a garanzia dei diritti dei singoli, senza prevaricare quello degli altri lavoratori. Non siamo per i privilegi del singolo a discapito dell’interesse della persona malata e degli altri lavoratori. Continueremo a lottare per la meritocrazia e la trasparenza.

Un appello ad andare a votare.

Votare è l’espressione della propria voce, è dar forza a chi rappresenta le nostre idee ed i nostri valori. Votare per FIALS è dare fiducia a chi si impegna, da sempre per la tua crescita e la tua valorizzazione.

I candidati di Fials all’Asst Valle Olona