Emanuela Carniti ospite del Liceo Cairoli: “Vi racconto mia madre Alda Merini”

Venerdì 11 aprile, dalle ore 11:00 alle 13:00, la Sala Montanari in via dei Bersaglieri a Varese ospiterà un evento speciale dedicato alla figura di Alda Merini, la grande poetessa che ha segnato la letteratura italiana del Novecento. La figlia maggiore della poetessa, Emanuela Carniti, presenterà il suo libro “Alda Merini, mia madre: l’altra faccia della donna“, un’opera che offre una prospettiva intima e personale della poetessa, raccontando la sua figura non sotto il riflettore della fama internazionale, ma nei suoi panni di madre.

Nel corso dell’incontro, Emanuela Carniti condividerà con gli studenti del liceo classico non solo la biografia della madre, ma anche il doloroso viaggio della figlia che ha dovuto affrontare i tormenti dell’infanzia accanto a una donna straordinaria ma fragile. La presentazione sarà arricchita da una conversazione con Manuela Osini, amica di lunga data di Alda Merini, che oltre ad essere una profonda conoscitrice della poetessa, è anche una stimata estimatrice della sua poesia.

Un altro momento significativo dell’evento sarà l’intervento di Greg Mancino, pittore dei Navigli e amico di lunga data della poetessa, che condividerà alcuni ricordi e riflessioni personali su Alda Merini.

Gli studenti del Liceo Cairoli, guidati dalla docente Carla Soresina, prenderanno parte attivamente all’evento con letture e recitazioni di testi poetici, portando così un tocco di freschezza e vitalità a un incontro che si preannuncia carico di emozioni.

Questo evento si inserisce nel percorso di valorizzazione della figura di Alda Merini a Varese. Infatti, lo scorso 21 aprile, il Comune di Varese ha dedicato alla poetessa una via cittadina, tra via Guicciardini e via Gozzi, in un cerimoniale che ha visto la partecipazione di alcuni studenti del liceo Cairoli come lettori.

La cerimonia di venerdì sarà anche l’occasione per approfondire ulteriormente la conoscenza della poetessa e per riflettere sulla sua eredità culturale. Sarà presente all’evento l’assessore ai servizi educativi, dott.ssa Rossella Di Maggio, che contribuirà con un saluto ufficiale.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi alla figura di Alda Merini, non solo come scrittrice, ma come madre e donna, e per apprezzare la sua eredità umana e artistica attraverso gli occhi di chi le è stato più vicino. L’evento è aperto alla cittadinanza.