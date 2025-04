EnergETICA, la nuova mostra di Marco Garofalo all’aeroporto di Milano Malpensa

É stata inaugurata oggi, venerdì 11 aprile, la mostra fotografica energETICA, al photo square al Terminal 1 di Milano Malpensa (zona Porta di Milano, piano taxi/stazione).

Dedicata alla sfida energetica, la mostra – curata da Afi, Archivio Fotografico Italiano – raccoglie le foto di Marco Garofalo, autore noto per il suo approccio documentaristico e per un forte impegno sociale.

All’inaugurazione, oltre all’autore, hanno partecipato anche Claudio Argentiero, presidente AFI, e Manuela Maffioli, assessore alla cultura di Busto Arsizio, oltre a Luciano Bolzoni, responsabile del Patrimonio Artistico e culturale di Sea-Aeroporti di Milano.

Si tratta della 30esima mostra al photo square di Malpensa, dall’inaugurazione nel 2014

La mostra energETICA

Viviamo in un’epoca in cui i temi della produzione e del consumo sono fortemente connessi con i temi ambientali, economici ed etici.

La varietà di soluzioni tecnologiche e le esigenze dei consumatori di tutto il mondo si combinano per creare innumerevoli contesti. La fotografia cattura e documenta la complessità della sfida

dell’accesso all’energia.

Un miliardo di persone nel mondo senza elettricità, quasi tre miliardi bruciano legna o altra biomassa nell’abitazione per cucinare e riscaldarsi: un rischio continuo per la salute e la sicurezza un ostacolo insormontabile per l’istruzione, l’emancipazione delle donne, la crescita economica.

L’impossibilità di accedere ai servizi energetici di base o non potersi permettere un sistema di riscaldamento o raffrescamento soddisfacente per il proprio benessere è un fenomeno che viene chiamato “povertà energetica”. Nel mondo cosiddetto sviluppato è un problema che nei prossimi anni potrebbe ulteriormente peggiorare a causa di redditi bassi, abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico e alti costi dell’energia.

L’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite numero 7 “Energia moderna e sostenibile per tutti” ha due aspetti: l’energia sostenibile, costituita dalle fonti rinnovabili, comporta una radicale riorganizzazione del sistema energetico nei Paesi industrializzati. L’energia per tutti comporta un decollo di paesi e regioni ancora povere ed escluse.

Il confronto nord-sud del mondo evidenzia da un lato il gap tra i diversi paesi in termini di produzione e consumo e dall’altro unisce le sfide attuali dell’accesso all’energia e della decarbonizzazione tramite tecnologie e soluzioni che appaiono uniche ed appropriate ad entrambe le sfide.

Cosa, quanto e come viene prodotto per soddisfare il bisogno energetico nel mondo cosiddetto sviluppato in un’era in cui siamo sempre più consumatori di energia ma dobbiamo fare i conti con la scarsità di risorse e un tema ambientale sempre più urgente?

Il progetto EnergETICA di Marco Garofalo unisce fotograficamente le risposte del Nord e del Sud del mondo alle sfide comuni, quelle per realizzare il diritto di accedere all’energia e salvaguardare l’ambiente dai cambiamenti climatici, riuscendo nel contempo a pagare le bollette.

L’autore

Marco Garofalo (Milano, 1976) è un fotografo noto per il suo approccio documentaristico e per un forte impegno sociale. Il suo lavoro si concentra su tematiche sociali e culturali, sui diritti umani e sulle condizioni di vita delle persone ai margini della società – principalmente nella città di Milano e nel continente africano.

Oltre all’attività fotogiornalistica, sviluppa progetti di ricerca personale e architettonica, pubblicati in diversi libri ed esposti in mostre personali e collettive, mettendo sempre in risalto la dimensione umana dietro ogni storia raccontata.

È stato il fotografo di scena per il film documentario lo sto con la sposa, un inaspettato successo cinematografico del 2014 che racconta la storia di cinque rifugiati siriani in viaggio verso Stoccolma, proiettato alla 71 ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il reportage The Last Chance, racconto delle periferie dove il suono della Trap è potente e la legalità fatica a farsi sentire, è stato ufficialmente invitato dal Consiglio d’Europa di Strasburgo presso la decima edizione del World Democracy Forum (novembre 2022) per rappresentare la crisi della democrazia tra i giovani delle periferie d’Europa.

Dal 2017 lavora a un reportage intitolato Energy Portraits, progetto a lungo termine sull’accesso all’energia e sui contesti significativi a livello mondiale dove questa sfida si concretizza nel solco del SDG n.7 delle Nazioni Unite. Energy portraits è stato esposto in diverse cornici prestigiose, tra cui il festival internazionale di fotografia

Cortona on the move e la COP26, conferenza mondiale sui cambiamenti climatici indetta dalle Nazioni Unite che nel 2021 si è tenuta a Glasgow, Scozia.

Marco Garofalo collabora con organizzazioni non governative, istituzioni culturali ed enti privati italiani e internazionali, ricevendo riconoscimenti per la sua capacità di utilizzare l’immagine come strumento di riflessione e cambiamento sociale.

www.marcogarofalo.com www.energyportraits.org

L’Archivio Fotografico Italiano

L’Archivio Fotografico Italiano (Afi), fondato nel 2006, ha come missione principale la valorizzazione e la diffusione della fotografia, con un focus particolare sulla tutela, la raccolta e la conservazione di opere fotografiche, nonché la costante progettazione di ricerche e di campagne fotografiche per arricchire il patrimonio visivo, storico e contemporaneo.

La sua collezione abbraccia una vasta gamma di soggetti, tra cui il reportage, il giornalismo, la fotografia geografica e territoriale, l’architettura, il ritratto, il lavoro e l’arte, mettendo in relazione il passato con il presente.

Tra le principali attività dell’Afi figurano la realizzazione di mostre itineranti, la pubblicazione di libri di pregio e la collaborazione con enti pubblici e privati, scuole e istituti, per promuovere la fotografia attraverso percorsi didattici ed educativi. L’archivio è anche impegnato nella promozione del collezionismo e nella partecipazione a conferenze e programmi di formazione.

Oltre alla collana editoriale, che ha superato i 50 volumi, l’Afi si è affermato a livello internazionale, rappresentando la fotografia italiana in Europa e in altri Paesi, e organizzando importanti eventi come il Festival Fotografico Europeo, la rassegna Archivi Svelati, la rassegna Fotografia e Industria e partecipando a fiere d’arte di rilevanza europea.

L’Afi è anche un laboratorio di stampa fine art, apprezzato da numerosi artisti, e ha collaborato con importanti istituzioni come i RIP di Arles, Fotofever al Carrousel du Louvre a Parigi e con differenti

Istituti di Cultura in Europa.

La sua presenza internazionale si estende anche alla collaborazione con Photo Beijing a Pechino dal 2017, con l’obiettivo di far conoscere la fotografia italiana in Cina e gli artisti cinesi in Italia.