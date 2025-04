Esco a fare due passi: a Materia in cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno

Lunedì 5 maggio alle ore 21, lo spazio Materia ospita una serata speciale dedicata a chi ama camminare, esplorare e scoprire il territorio con passo lento e sguardo attento. L’appuntamento si intitola “Esco a fare due passi. In cammino da casa fino a Pavia” e mette al centro la Via Francisca del Lucomagno, un cammino che attraversa la Lombardia, collegando il Lago Ceresio alla città di Pavia.

Un percorso che non è solo geografico, ma anche culturale, storico e personale. La Via Francisca racconta i territori che attraversa — valli, parchi, borghi, strade secondarie — e lo fa offrendo un punto di vista inedito, più umano e profondo. Proprio per questo “parla anche di noi”, di chi li abita, di chi li visita, di chi li vuole custodire.

Durante la serata, promossa dall’associazione In cammino – La Via Fransica del Lucomagno, insieme con il suo presidente Ferruccio Maruca, protagonisti del cammino — viandanti, esperti, operatori del territorio — racconteranno esperienze, curiosità e vantaggi legati a questo itinerario che ogni anno attrae sempre più persone alla ricerca di un turismo sostenibile e consapevole. Sarà l’occasione per scoprire vantaggi, sconti, promozioni e prossime iniziative per il cammino.