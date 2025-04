Escursione lungo la via Valeriana, il CAI di Gazzada Schianno sul Lago d’Iseo. Aperte le iscrizioni

L’escursione avrà luogo domenica 13 aprile ed è classificata con difficoltà turistica-escursionistica. Si sviluppa per circa 15 chilometri con un dislivello positivo di circa 750 metri

Domenica 13 aprile, la sezione CAI di Gazzada Schianno inaugura la stagione escursionistica primaverile con la prima tappa della via Valeriana, suggestivo percorso che si snoda lungo le rive del Lago d’Iseo. L’itinerario scelto per questa uscita collega Pilzone a Marone, due incantevoli località affacciate sul lago, offrendo panorami mozzafiato e un’esperienza immersiva tra natura, storia e cultura.

L’escursione, classificata con difficoltà T/E (turistica-escursionistica), si sviluppa per circa 15 chilometri con un dislivello positivo di circa 750 metri. Si tratta di un percorso adatto a camminatori con un minimo di allenamento, ideato per valorizzare le bellezze del territorio in un contesto di condivisione e convivialità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Renato Mai al numero 328 7696141 o visitare il sito ufficiale della sezione all’indirizzo: www.caigazzadaschianno.it.