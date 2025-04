Evacuazione alla sede distaccata del liceo “Marie Curie“ di Tradate

A causa di «sopraggiunti problemi di carattere tecnico», la dirigenza scolastica del liceo scientifico Marie Curie di Tradate ha comunicato lunedì 14 la necessità di trasferire temporaneamente gli alunni della succursale di via Bainsizza nella sede principale di via Monsignor Brioschi.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti gli alunni, in attesa della risoluzione dei problemi riscontrati nella struttura. «I genitori o tutori degli studenti minorenni sono invitati a recarsi presso la sede centrale di via M.Brioschi per prelevare i propri figli», si legge in una nota.

La scuola ha comunque assicurato la sorveglianza fino al normale orario di fine lezioni, per chi non potesse essere ritirato anticipatamente.

Nella comunicazione inviata alle famiglie, è specificato che si tratta di un provvedimento precauzionale volto a tutelare l’incolumità degli studenti.

Il consigliere provinciale delegato per l’edilizia scolastica Giacomo Iametti, che si è interessato alla vicenda, ha specificato che i tecnici della Provincia sono già sul posto per i rilievi del caso. Alla base della decisione della scuola di evacuare parte del il plesso periferico vi sarebbe una «dilatazione termica» che avrebbe provocato il movimento di alcune piastrelle. Un fatto reputato sufficiente da parte della dirigenza scolastica, per un principio di precauzione, ad allontanare gli studenti.

Iametti ha fatto sapere che seguirà da vicino la vicenda, «mi recherò sul posto probabilmente nella mattinata di domani, martedì».