Ex Alfa Romeo di Arese, cambia il progetto di trasporto pubblico: addio alla metrotranvia tra Lainate e Rho Fiera

Importanti novità per il futuro delle aree ex Alfa Romeo di Arese. Durante l’ultima seduta del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma, riunitosi a Palazzo Lombardia, è stata decisa una revisione significativa dell’intervento di trasporto pubblico locale (Tpl) previsto per quest’area in trasformazione.

Addio alla metrotranvia tra Lainate e Rho-Fiera

Nel marzo 2023 era stata approvata la progettazione di una linea metrotranviaria con un finanziamento di 2,5 milioni di euro. Il tracciato previsto avrebbe dovuto collegare Lainate con la stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese, attraversando i territori comunali di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, fino ad arrivare alla fermata ferroviaria di Rho-Fiera.

L’aumento dei costi previsti e il mutato contesto socioeconomico hanno spinto le Amministrazioni locali, insieme a Regione Lombardia e alla Città Metropolitana di Milano, a rimettere in discussione questa soluzione. In modo unanime, si è deciso di abbandonare l’ipotesi della metrotranvia, ritenendola non più sostenibile né efficace.

L’obiettivo condiviso resta quello di dotare l’area di un sistema di Tpl moderno, efficiente e attento alla sostenibilità ambientale. Il Collegio di Vigilanza ha quindi incaricato la segreteria tecnica di esaminare nuove opzioni progettuali, tenendo conto sia dei costi che dell’impatto sul territorio, nonché del numero di utenti potenziali da servire.

Tra le possibilità al vaglio potrebbero rientrare soluzioni più flessibili e innovative, capaci di rispondere alle esigenze di mobilità dell’area senza i vincoli strutturali e finanziari di un’infrastruttura pesante come la metrotranvia.

Impegno confermato per la mobilità e la riqualificazione dell’area

I rappresentanti delle istituzioni coinvolte – tra cui l’assessore regionale Massimo Sertori, i sindaci di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, e la consigliera delegata della Città Metropolitana Daniela Caputo – hanno ribadito la volontà di portare avanti gli obiettivi dell’Accordo di Programma, cercando alternative valide che permettano di collegare efficientemente i tre Comuni all’area del Mind (Milano Innovation District) e alla rete ferroviaria esistente.

Durante la stessa seduta è stato inoltre registrato un avanzamento nelle attività di riqualificazione previste dall’Atto integrativo, segnale che il processo di trasformazione dell’area ex Alfa Romeo prosegue, pur con i necessari aggiustamenti in corso d’opera.