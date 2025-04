Federalisti Europei e Mazziniani al 25 aprile di Gallarate “contro gli imperialismi di Usa e Russia”

“Resistenza europea per la fraternità tra i Popoli del Mondo”: è con questa parola d’ordine che Movimento Federalista Europeo e Associazione Mazziniana Italiana partecipa al 25 aprile di Gallarate.

Già negli scorsi anni, in occasione della festa della Liberazione, le due associazioni (insieme alla locale Associazione Ucraina) hanno affiancato alla memoria anche un richiamo alla “Resistenza europea”, contrapposta alle pretese egemoniche di Usa e Russia.

“La Nuova Amministrazione Statunitense guidata da Trump e il Presidente Russo Putin sono all’opera per imporre la ‘loro pace’, che rischia di essere fatta sulla pelle del Popolo Ucraino, a spese dei Popoli Europei. Nella stessa logica lasciano prosperare i conflitti in Medio-oriente, alimentando gli opposti nazionalismi e impedendo la ricerca di nuove vie, di unità nella diversità” si legge nel volantino.

“Russia e America alimentano il disordine mondiale. Entrambi vogliono un’Europa divisa e impaurita. È, invece, l’ora di una rinascita politica europea contro chi vorrebbe riportarci, agli anni bui della guerra, dopo 80 anni di “pace realizzata” in Europa, soprattutto grazie alle Istituzioni della nostra Unione Europea! È, dunque, l’ora di una resistenza ‘per un’Europa libera e unita’, capace di agire con una propria politica estera e di sicurezza comune, per un ordine mondiale multilaterale, come ripete il Presidente Sergio Mattarella”.