Festa di primavera con Caccia alle uova alla Tana nel Bosco di Cassano Magnago

Il Ludobosco è aperto a bambini e famiglie nella giornata di domenica 12 aprile dalle 10.45 per un evento fatto di giochi, libri e storie in natura

La Tana nel bosco è pronta ad ospitare una speciale Festa di primavera con Caccia alle uova in natura per bambini di tutte le età nella giornata di domenica 12 aprile.

Le attività iniziano alle ore 10.45 con una Caccia alle uova per bambini dai 18 mesi affiancata a una speciale Caccia alle uova poetica per i più grandicelli, dai 4 ai 100 anni.

Chi lo desidera può fermarsi per consumare il pranzo in un picnic autogestito che può essere l’occasione giusta per conoscere il Ludobosco e giocare in natura con tutti gli spunti che offre La Tana.

Nel pomeriggio la festa prosegue con La Rapa gigante di Teatrino di Fiaba alle ore 14.30 (per bambini dai 18 mesi ai 5 anni, seguita da letture di primavera per tutti.

Per tutta la giornata sarà anche presente la Libreria del bosco con albi illustrati e libri a tema natura selezionati dalle curiose della Tane e un banchetto con le torte preparate dai genitori della Tana nel Bosco.

La partecipazione ha un costo di 20 euro a famiglia (massimo 4 persone)

Prenotazioni via WApp scrivendo al 328 3671785 oppure 366 3896142.

La Tana nel Bosco è in via Marco Polo 32 a Casano Magnago, ai confini dell’Oasi Boza.

Per maggiori informazioni www.latanadeicuriosi.it