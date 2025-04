Fiera del DES 2025: aperta la chiamata per i volontari della sostenibilità

Il Distretto di Economia Solidale della provincia di Varese (DES Varese), attivo dal 2005, annuncia la prossima edizione della Fiera del DES, in programma domenica 1° giugno 2025 nella splendida cornice dei Giardini Estensi a Varese.

L’evento rappresenta da anni un punto di riferimento per chi crede in un’economia più giusta, sostenibile e solidale. Il DES Varese riunisce realtà come Gruppi di Acquisto Solidale, botteghe di commercio equo, cooperative sociali, aziende agricole, artigiani e associazioni che ogni giorno mettono in pratica un modello economico alternativo, basato sul rispetto dell’ambiente, la legalità e la dignità delle persone.

La Fiera del DES sarà un’occasione unica per:

incontrare produttori locali e artigiani,

conoscere associazioni e cooperative che operano sul territorio,

scoprire pratiche di economia solidale,

partecipare a laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli,

gustare cibo e bevande sostenibili nell’area ristoro.

Per rendere possibile tutto questo, si cercano volontari che vogliano offrire qualche ora del proprio tempo per collaborare all’organizzazione e alla gestione della giornata.

Le attività previste per i volontari includono:

Montaggio e allestimento stand (dalle 7:00 alle 10:00)

Gestione accoglienza, infopoint, area ristoro, raccolta differenziata (turni di 2/3 ore dalle 10:00 alle 19:00)

Smontaggio e chiusura (dalle 19:00 alle 20:30)

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito del CSV Insubria

https://www.csvlombardia.it/varese/post/cerchiamo-volontari-per-la-fiera-del-des-2025/

Un piccolo gesto per contribuire a un grande cambiamento: un’economia che mette al centro le persone, le relazioni e il pianeta.