Fine corsa per la Futura Volley: Messina vince 3-0 e va in finale playoff

Termina a Messina la stagione della Futura Volley Giovani: le biancorosse, che avevano perso il primo confronto casalingo di semifinale, non sono riuscite a restituire il colpo alle siciliane che si sono imposte per 3-0 in gara 2 e ora disputeranno la finale promozione contro la vincente di Macerata-Trento (che andranno alla bella).

Netto il divario sul campo del PalaRescifina a favore dell’Akademia Sant’Anna che ha chiuso i conti con le bustocche con parziali che non lasciano spazio a recriminazioni: 25-17, 25-10 e 25-18 sono le cifre di una partita dominata dalla squadra di coach Bonafede autrice di una prova di altissimo livello. Busto viene sorpresa in avvio (7-2 dopo i primi scambi) e non riesce a entrare in partita, chiusa dal muro delle padrone di casa (ben 8 quelli messi a terra) e incapace di trovare alternative. Pesante anche l’assenza di Fatim Kone il cui infortunio in avvio di Gara1 è risultato molto grave (legamento crociato) e determinante per il confronto sportivo.

Dopo il 25-17 del primo set è arrivato addirittura un secondo parziale da 25-10 costruito a suon di muri e con una Diop inarrestabile. Meglio la Futura vista nel terzo periodo quando Rebora e compagne hanno imbastito una reazione che ha permesso di restare a contatto per mezzo set. Poi di nuovo Diop e di nuovo Messina con Rossetto e Modestino a loro volta decisive in attacco.

In casa Busto la migliore realizzatrice è stata Alyssa Enneking, 13 punti e percentuali importanti in attacco (41% offensivo), ma l’americana è stata la sola a valicare la doppia cifra. Rilevante anche la prova di Giada Cecchetto: il libero (nella foto di Akademia Sant’Anna Messina) ha chiuso con il 68% in ricezione, il 48% di perfetta in quella che è stata – a 33 anni – l’ultima partita di una carriera impreziosita dalla storica Champions League vinta con Casalmaggiore. «Mi spiace sia finita stasera, pensavo in un finale più dolce. Ho tanti progetti di vita e ringrazio chi ci ha sostenuto e chi ha creduto in noi».

«Analizzare la partita è facile – le parole di coach Beltrami – loro sono stati molto intensi e noi non avremmo potuto vincere in nessun caso su quel ritmo. Ci hanno tolto il fiato. Oggi grandi meriti a Messina che di solito è vulnerabile in difesa e invece stavolta è stata molto brava in quel fondamentale. A noi mancava Kone mentre Rebora ha giocato con la febbre. Non voglio trovare scuse, peccato finire così: arrivare in finale sarebbe stato più bello».