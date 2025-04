Flag football a Varese, brillano i Blue Stars

Il Jungle Field di Varese ha ospitato lo Spring Break Bowl, triangolare di flag football Under 15 (il football americano senza placcaggi, propedeutico per i più giovani ndr), valido per il circuito del Campionato Nazionale FIDAF. In campo i Gorillas Varese padroni di casa, i Daemons Cernusco e i Blue Stars Busto Arsizio.

Una giornata intensa, dove i giovani Gorillas non sono riusciti a brillare come nelle precedenti uscite. Due sconfitte che raccontano una prestazione un po’ sottotono, con qualche difficoltà sia in attacco che in difesa.

I Blue Stars, cinici e ben organizzati, hanno portato a casa le due vittorie di giornata: i margini per colmare il gap ci sono, e i coach biancorossi hanno già messo nel mirino precise aree di miglioramento, soprattutto sul piano mentale e nella gestione delle fasi di gioco.

Ottima la cornice di pubblico: spalti gremiti, tifo caloroso e un’atmosfera bellissima, fatta di sport, amicizia e fair play. Una menzione speciale va al banco gastronomico, che ha saputo soddisfare anche i palati più esigenti.

Prossimo appuntamento per i piccoli Gorillas: domenica 11 maggio, ancora sul campo di casa del Jungle Field, per nuove sfide tutte da vivere, in campo e in tribuna.