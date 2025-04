Nubifragio sul Varesotto: frana in Valganna e allagamenti a Induno Olona

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile, una perturbazione ha attraversato il Varesotto portando temporali diffusi lungo tutta la fascia dei laghi, da Comabbio a Monate, interessando anche il lago di Varese e risalendo poi verso la Valganna e il Ceresio.

Il peggioramento era stato preannunciato nella giornata di ieri, con l’emissione di un’allerta gialla per rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile regionale.

FRANE IN VALGANNA

La Valganna risulta tra le zone maggiormente coinvolte, dove è stata segnalata una frana nella zona delle grotte lungo la Strada Statale 233. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco.

SITUAZIONE CRITICA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI INDUNO

Situazione molto critica anche a Induno Olona, dove si registrano forti allagamenti in più punti del paese. In particolare, si segnalano alcune abitazioni allagate nella zona della Lindt, dove una persona è stata evacuata dai vigili del fuoco dal pianterreno al piano superiore. Sul posto stanno intervenendo quattro squadre.

Abbiamo contattato anche il ristorante “Da Venanzio”, situato nella zona immediatamente sovrastante l’area interessata. Al momento, ci riferiscono che la situazione è sotto controllo: “Per ora qui è tranquillo. Hanno solo disdetto diversi tavoli e speriamo che ci lasci passare una notte tranquilla”.

Numerosi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese hanno prestato soccorso a diversi automobilisti sia nella zona al confine tra Induno Olona e Varese, allagata dall’esondazione dell’Olona, sia nella zona della strada statale 233 della Valganna all’altezza delle grotte della Valganna: diversi automobilisti sono stati estratti dalle auto rimaste sommerse dall’acqua. Intorno alle 21 sono diverse le chiamate al centralino del 115 da parte di utenti e cittadini, tra cui molti automobilisti rimasti bloccati.

SOCCORSI IN AZIONE

Intorno alle 21, il centralino del 115 ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e automobilisti in difficoltà, con richieste di intervento da più punti del territorio.

Il maltempo si è abbattuto in serata anche in Canton Ticino. Intorno alle 19 una grandinata ha colpito la zona del Luganese.

Seguono aggiornamenti