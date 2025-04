Forza Italia a Busto Arsizio avvia una nuova fase. Farioli si prepara a tornare in maggioranza

Si è tenuto nella serata del 7 aprile il primo direttivo cittadino di Forza Italia a Busto Arsizio, un appuntamento che ha segnato l’avvio operativo della nuova fase annunciata durante il recente congresso. Il Segretario del partito, Alberto Riva, affiancato dal Vicesegretario Alessandro Chiesa, ha aperto la riunione con un sentito ringraziamento ai presenti per la disponibilità e l’impegno mostrati.

Nel corso dell’incontro, come da programma congressuale, sono stati individuati e nominati i responsabili dei diversi settori della vita sociale e politica cittadina, con l’obiettivo di strutturare un’azione più incisiva e capillare sul territorio.

È emersa con forza la volontà condivisa di imprimere un cambio di marcia all’azione politica locale. Un rinnovamento ritenuto doveroso e necessario, pur nel riconoscimento del lavoro svolto finora dal partito a livello cittadino. La direzione intrapresa mira a rafforzare il peso politico di Forza Italia e a garantirne una presenza più concreta nella realtà bustocca.

Busto Arsizio, infatti, è oggi la quinta città della Lombardia per dimensioni e continua ad attrarre nuove famiglie e cittadini, grazie a un contesto urbano considerato più vivibile rispetto alla metropoli milanese. In questo scenario, Forza Italia si propone come forza politica di equilibrio e crescita, coerente con la tendenza di rilancio registrata anche a livello nazionale.

Il Segretario Alberto Riva, insieme al Consigliere Comunale Gigi Farioli, ha ribadito la vocazione del partito a essere forza di maggioranza e a contribuire in modo significativo alla vita politica e amministrativa della città in risposta all’addio dello storico esponente forzista Orazio Tallarida che, insieme a Laura Rogora, è passato nelle file di Fratelli d’Italia.

Questo significa anche che a breve si riformerà il gruppo Forza Italia in consiglio comunale e che lo stesso ex sindaco entrerà a far parte della maggioranza. Sarà il solo? Presto per dirlo ma c’è da valutare anche cosa farà l’altro tesserato di Forza Italia che oggi è capogruppo della lista Antonelli Sindaco, ovvero Marco Lanza. Attualmente il gruppo è formato da quattro consiglieri ma già si vocifera di un nuovo passaggio a Fratelli d’Italia da parte di un consigliere della civica.

Le basi di un nuovo progetto politico sono dunque state gettate, con l’intento di rendere Forza Italia un punto di riferimento per i cittadini all’interno del Consiglio Comunale e della governance locale.