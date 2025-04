Forza Italia Gallarate inaugura l’era del segretario Ceraldi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Carlo Ceraldi, nuovo coordinatore di Forza Italia a Gallarate

Nella serata di ieri si è tenuto il primo incontro ufficiale del gruppo di Forza Italia Gallarate dopo il congresso cittadino. È stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme, in un clima di grande partecipazione e spirito costruttivo.

Durante l’incontro è stato presentato il progetto CIP 25/27 Crescita, Innovazione, Partecipazione, il documento politico-organizzativo che guiderà il nostro lavoro nei prossimi tre anni. Un progetto nato da un lavoro di squadra e da mesi di impegno sul territorio, che ha già dimostrato di saper coinvolgere con serietà e passione molte persone.

I tre pilastri su cui si fonda il progetto sono:

•Crescita: potenziamento del radicamento territoriale, rafforzamento della struttura interna del partito e maggiore visibilità nella vita cittadina;

•Innovazione: strumenti moderni per la comunicazione, approccio digitale alla politica, formazione di una nuova classe dirigente;

•Partecipazione: coinvolgimento attivo degli iscritti, dei simpatizzanti e dei cittadini attraverso forum tematici, sportelli di ascolto e momenti di confronto aperto.

Il progetto è stato accolto con grande favore, e proprio per questo ora si apre la fase più importante: quella dell’attuazione concreta. Nelle prossime settimane, infatti, si riuniranno i componenti della nuova segreteria per cominciare a definire la suddivisione degli incarichi e avviare il lavoro delle aree tematiche, che saranno il cuore operativo della proposta politica di Forza Italia Gallarate.

Durante l’incontro si è anche aperto un confronto su alcuni temi amministrativi di attualità, in vista del prossimo Consiglio Comunale del 22 aprile. Il gruppo intende portare idee e contributi costruttivi, con l’obiettivo di affiancare con responsabilità l’amministrazione comunale e dare un segnale di presenza politica attiva e coerente.

Il percorso che abbiamo davanti è ambizioso, ma il clima che si è respirato ieri sera dimostra che esistono le condizioni per far crescere Forza Italia come riferimento credibile, propositivo e inclusivo nella vita politica della nostra città.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo primo incontro. È stato un punto di partenza forte, chiaro e motivato. Il lavoro è appena cominciato, ma abbiamo la squadra, la visione e la determinazione per fare bene.

Carlo Ceraldi

Segretario cittadino – Forza Italia Gallarate