Forza Italia Saronno: “Chi non ha portato a casa risultati sulla mobilità non può puntare il dito”

Forza Italia Saronno interviene sulla questione della mobilità che sta tenendo banco nel dibattito elettorale in città insieme ad altri due temi, la sicurezza e il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Isotta Fraschini.

«Sul tema dei collegamenti ferroviari e del Malpensa Express diretto alla Stazione Centrale che dimezza le corse, risulta davvero singolare che chi non ha in anni portato a casa alcun risultato, cioè la giunta Airoldi-Pagani, punti il dito contro e voglia insegnarci cosa fare – dice in una nota la segretaria cittadina – Ci saremmo piuttosto aspettati un dignitoso silenzio stampa. Del grosso problema che troveranno i nostri studenti universitari nel recarsi a studiare presso la nuova sede dell’Università degli Studi di Milano in costruzione presso Mind non hanno mai parlato. La buttano in bagarre per nascondere il semplice fatto che non ci avevano minimamente pensato!».

Forza Italia spiega così la situazione.

«Questa è la realtà della questione per i saronnesi che vogliono conoscere i fatti così da farsi un’opinione senza falsi allarmismi.

Collegamenti ferroviari: L’apertura di una seconda linea per raggiungere Malpensa è un’ottima notizia anche per noi perché decongestionerà i treni che passano da Saronno rendendo più comodo il viaggio ai nostri pendolari che oggi spesso devono viaggiare in piedi. Il numero di treni che raggiungerà l’aerostazione nel complesso aumenterà, chi arriva da altre destinazioni a Milano con l’alta velocità non dovrà cambiare treno ma potrà raggiungere direttamente Malpensa come accade da anni nei principali aeroporti europei. Premesso ciò, la Regione si è posta da subito il tema di come garantire in futuro il collegamento diretto di Saronno (ma anche di Varese) con Centrale e Garibaldi ed è stata individuata la soluzione del RegioExpress da Laveno per ora a cadenza oraria ma lavoreremo insieme al Sindaco Azzi per renderlo semiorario.

Linee di bus extraurbani. Per quanto riguarda la linea di autobus tra Saronno e l’area ex Expo oggi Mind è un tema che si è posto già nel 2015 durante la manifestazione. Ad oggi è irrisolto perchè la linea Z110 che arriva a MM1 Rho-Fiera (ad almeno 3 km dal nuovo Campus) fa ben 31 fermate e ci mette oltre 40 minuti salvo traffico per fare 10 km. E’ evidente che quando ci sarà l’utenza universitaria sarà necessario realizzare un collegamento su gomma più efficiente dal momento che non c’è una linea ferroviaria diretta tra Saronno e Rho Fiera.

Per ottenere questi risultati occorre la massima compattezza del territorio al di là delle differenze politiche e le giuste relazioni con i vertici regionali. Noi come centrodestra riteniamo di averle, ci auguriamo che anche la candidata del PD utilizzi proficuamente le sue per il bene della nostra città».