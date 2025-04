Foto d’artista all’asta nello studio A&A di Busto Arsizio: “Il ricavato a chi si occupa degli ultimi”

Arte e solidarietà per chi non ha casa: grande successo per l’asta fotografica a sostegno di SOS Stazione, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo

Si è svolta martedì sera, presso lo studio legale A&A – Albè & Associati, un’asta solidale di fotografie organizzata in collaborazione con l’associazione Mai Paura Onlus, a sostegno della rete SOS Stazione, una realtà attiva nella provincia di Varese che offre supporto alle persone senza dimora.

L’evento, inserito nel programma del Festival Fotografico Europeo, ha riscosso un’ottima partecipazione e ha permesso di raccogliere 3.100 euro, che saranno interamente devoluti a SOS Stazione per sostenere le sue attività quotidiane sul territorio.

Sono state battute all’asta opere di importanti autori della fotografia italiana come Mario Vidor, Virgilio Carnisio, Franco Pontiggia e Claudio Argentiero, accanto a lavori di giovani fotografi emergenti. I soggetti degli scatti – paesaggi, borghi, e scorci suggestivi dell’Italia – hanno saputo emozionare e coinvolgere i partecipanti, trasformando l’arte in un gesto concreto di solidarietà.

«Siamo davvero soddisfatti del risultato e felici di aver potuto contribuire a sostenere una realtà che lavora ogni giorno per garantire dignità e aiuto a chi vive situazioni di grave difficoltà. È stato un momento importante di condivisione, cultura e impegno sociale», hanno commentato gli organizzatori.

Una serata che ha saputo coniugare arte e solidarietà, bellezza e responsabilità, lasciando il segno in chi vi ha partecipato.