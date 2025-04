Freddo e maltempo a Varese: c’è la deroga per gli impianti di riscaldamento

Il meteo di questo periodo pasquale nel Varesotto è decisamente antipatico: la pioggia sta cadendo da alcuni giorni su tutto il territorio e ha portato con sé un abbassamento delle temperature. Per far fronte alla situazione il Comune di Varese ha deciso di sfruttare la possibilità di una deroga all’utilizzo degli impianti di riscaldamento: si potranno quindi accendere i caloriferi per un massimo di sette ore al giorno tra le 5 del mattino e le 23.

Lo ha comunicato Palazzo Estense con una nota nel quale si ricorda che, al di fuori del periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile, gli impianti si possono utilizzare solo «in caso di particolari ed avverse condizioni meteorologiche». La deroga quindi è stata concessa in questi giorni senza provvedimenti ufficiali da parte del sindaco, come da regolamento.