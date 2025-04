Furto sulla tomba di monsignor Pigionatti, i Vigili del Fuoco: “Gesto ignobile, ma non ci fermiamo”

In quel 1997 don Pigionatti infatti, «Fino all’ultimo si impegnò per l’organizzazione, ma poi ci lasciò l’11 maggio», spiega. L’associazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Varese, con una rappresentativa di Vigili del Fuoco in servizio, partì ugualmente dieci giorni dopo la sua morte, il 21 maggio: «Ci andammo però con la sua immagine ritratta in una foto, e al suo ritorno deponemmo quel piccolo oggetto sulla sua tomba, che ora è stato sottratto».

Quel simbolo oggi non c’è più. «Ora noi, come la famiglia, siamo rattristati dall’ignobile gesto, ma non ci fermiamo» spiega Innocenti. E annuncia che l’associazione tornerà a rendere omaggio al sacerdote: domenica 11 maggio, esattamente come in quel giorno del 1997 in cui Don Pigionatti morì, sarà deposto un oggetto simile sulla sua tomba.