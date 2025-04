Futura Volley, via ai playoff per la A1: si comincia in casa contro Messina

Dopo due fasi all’italiana, la seconda delle quali ha già espresso la prima squadra promossa in A1 (San Giovanni in Marignano) la Serie A2 di pallavolo femminile è pronta per il proprio epilogo, il tabellone playoff che assegna un secondo lasciapassare per la massima categoria 2025-26. E sulla griglia a quattro che lotterà per la promozione c’è anche la Futura Volley Giovani, terza dopo la pool promozione e abbinata in semifinale all’Akademia Sant’Anna Messina.

Il primo atto della serie (che è al meglio delle tre partite) è in programma al PalaBorsani/Soevis Arena domenica 6 aprile con inizio alle ore 18 e per Busto Arsizio l’occasione è ghiotta dopo che lo scorso anno si fermarono “all’ultimo chilometro” superate in finale da Talmassons. Il confronto con le siciliane si preannuncia comunque equilibrato perché Futura e Sant’Anna hanno terminato la seconda fase con gli stessi punti e quindi la posizione dipende solo dallo scontro diretto. (foto L. Marini/FVG)

Le biancorosse, che hanno dovuto superare un periodo ricco di acciacchi e infortuni, nelle ultime partite hanno ritrovato salute e smalto ed entrano nei playoff con il morale alto. La squadra è al completo a disposizione di Beltrami che spiega: «Arriviamo ai playoff con maggiore fiducia nelle nostre possibilità. L’obiettivo di inizio stagione era quello di riuscire a stare tra le migliori e ce l’abbiamo fatta: nelle ultime tre gare si è vista la nostra identità che ci ha portato tre vittorie e ora dobbiamo proseguire nelle prossime partite. Messina è molto forte in attacco e in battuta; dobbiamo aspettarci una gara all’interno della quale soffriremo, dove le loro caratteristiche ci daranno grattacapi. Dovremo mettere in campo la miglior versione del nostro muro-difesa e provare a spingere in battuta».

La squadra siciliana disputa i playoff per il secondo anno consecutivo e nel 2024 fu a sua volta “vittima” di Talmassons in semifinale. Allenata da coach Bonafede l’Akademia Sant’Anna ha nell’opposto Binto Diop la principale bocca da fuoco mentre la ex Farfalla Rossella Olivotto (tre anni alla Uyba) comanda il traffico sottorete. Le straniere sono l’americana Mychael Vernon e la bulgara Ani Bozdeva, entrambi schiacciatrici mentre la ex di turno del confronto è la biancorossa Valentina Brandi.

I biglietti per Gara1 sono acquistabili online sulla piattaforma Ticketmaster e in alternativa alle casse del PalaBorsani a partire dalle ore 16.30. I prezzi: Tribuna Rossa e Silver 15 euro (ridotto 12), Tribuna Verde 10 euro (ridotto 8). A seguito dei lavori in corso in Via per Legnano a Castellanza, Futura Volley Giovani informa i tifosi che il vicino Palace Hotel Legnano ha messo a disposizione gratuitamente circa 50 posti auto nel proprio parcheggio sotterraneo non custodito.