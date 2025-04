Gallarate e la poesia: la rassegna “Rime in libertà” in ricordo di Pietro Tenconi

“Rime in libertà”, per ricordare Pietro Tenconi, “anima” della Pro Loco Gallarate, poeta in dialetto lombardo: la prossima rassegna “Rime in Libertà” è in programma per il prossimo 25 maggio al Chiostrino degli Studi Patri ed è appena stato pubblicato il bando per partecipare.

«È sempre un grande piacere riproporre la rassegna Rime in Libertà che ci riporta alla mente il nostro indimenticato e indimenticabile Pietro, il grande saggio di Pro Loco che per moltissimi anni si è speso per portare la poesia, soprattutto la poesia dialettale nelle scuole e fra i giovani gallaratesi. La rassegna è una bella occasione per riflettere e per condividere su diverse tematiche. Inoltre è un momento di aggregazione e di comunità nella meravigliosa sede del Chiostrino degli Studi Patri, un vero gioiello della nostra città che tutti dovrebbero conoscere».

Il bando per partecipare

Possono partecipare poesie dialettali e non, a tema libero.

Le opere, redatte in Times New Roman 12, interlinea singola e salvate in file .doc, dovranno pervenire accompagnate da una breve presentazione dell’Autore, entro e non oltre il 5 maggio 2025 alle seguenti mail: info@prolocogallarate.it ; proloco.gallarate@libero.it

La partecipazione alla rassegna è libera e gratuita.

La giornata del 25 maggio al “Chiostrino”

Durante la rassegna gli autori saranno chiamati in prima persona o tramite un delegato precedentemente comunicato a declamare le proprie composizioni davanti al pubblico. Le poesie degli autori non presenti non saranno lette durante la rassegna ma entreranno nel libellum “Rime in Libertà – Pietro Tenconi 2025” consegnato a tutti gli autori, unitamente all’attestato di partecipazione.

La rassegna sarà allietata da intermezzi musicali curati da musicisti del Conservatorio Puccini di Gallarate.