Gemonio, sei squadre in campo per dare insieme “Un calcio al razzismo”

I valori della Resistenza sono alla base della nostra democrazia. A cominciare dai valori fondanti della liberazione dalle dittature nazista e fascista e della libertà, da cui è nata la Costituzione italiana, e da cui è nato l’art. 3, quello che dice: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali”.

Per ribadire l’importanza della pari dignità, anche quest’anno 100Venti, insieme a Uisp Varese, Cgil Varese e Circolo culturale Il Farina, nell’ambito dI “Resistenza in Festa” di Gemonio, organizza “Un calcio al razzismo”, il torneo di calcio a 7 giocatori legato al trofeo dedicato a Davide Musci, giovane membro del Collettivo Il Farina tragicamente scomparso in un incidente.

Una festa per tutti, di sport e di valori, dove la gioia di stare insieme si fonde al desiderio di cambiare il mondo, in perfetto stile Uisp. «”Dai un calcio al razzismo” è la manifestazione che facciamo tutti gli anni per far giocare le persone italiane e straniere. E, attraverso lo sport, riuscire a costruire dei momenti di solidarietà e tolleranza, in cui tutti possano stare insieme» spiega Paolo Cassani, organizzatore dell’evento per l’associazione culturale e artistica 100Venti nata all’interno di Cgil Varese.

Il torneo di calcio – maschile per ora, ma un domani chissà – è una manifestazione che ha circa 10 anni e che è sempre divertente. Il gioco diventa un momento di socializzazione tra gli sportivi italiani e gli stranieri. Ci sono squadre che rappresentano comunità che sono sul territorio da diversi anni e squadre composte da ragazzi arrivati a Varese da poco, come i minori non accompagnati presenti in Valcuvia. Il calcio fa incontrare persone straniere che vengono da esperienze diverse, consolidate in modo diverso.

Il torneo si svolgerà il 26 aprile, nel campo da calcio che si trova in via Curti accanto al parco feste di Gemonio, con fischio di inizio alle 14. Il torneo coinvolgerà sei squadre (CGIL Varese, CoopLotta, Lozza United, Esperanza, Ballafon, Centro Culturale Islamico) divise in

due gironi (A e B) all’Italiana. Gli incontri saranno di 15 minuti per tempo. Accederanno alla finale le prime squadre di ogni girone. Alle 17 sarà disputata la finale davanti a un pubblico festante. Alle 17.30, le premiazioni del torneo.

Grande è stata la richiesta di partecipare al torneo. Le squadre iscritte quest’anno sono 6 (limite massimo di iscrizione). Alcune formazioni purtroppo sono rimaste fuori e questo dà l’idea che l’evento 2026 possa aprirsi a un numero maggiore di squadre programmandolo su una giornata intera.