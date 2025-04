Gemonio, tenta il furto in municipio ma finisce sotto gli occhi delle telecamere

Notte agitata a Gemonio dove una persona si è introdotta sia in Municipio sia in un esercizio commerciale del centro storico, probabilmente alla ricerca di soldi che – tuttavia – non ha trovato se non in quantità minime.

L’uomo è stato inquadrato da diverse telecamere di sorveglianza, sia interne al palazzo comunale sia del locale “visitato” in seguito: si tratta di un giovane che ha agito da solo. I fatti si sono sviluppati intorno alle 3 della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile.

Il suo “percorso” è iniziato a Villa Sacchi Forzinetti, la sede municipale in via Rocco Cellina, nella quale si è introdotto facendo subito scattare i sistemi di sorveglianza: muovendosi con l’aiuto di una torcia elettrica ha preso di mira i distributori automatici mirando alle monete; non ha poi trovato altri contanti – che di fatto non c’erano salvo dei minimi fondi di cassa – e ha lasciato il palazzo scavalcando il cancello principale.

Non pago si è diretto verso il vicino centro del paese e lì si è introdotto in un esercizio commerciale accontentandosi di qualche euro rimasto nel registratore di cassa, senza rubare né merci né altri strumenti e oggetti. Il tutto, però, sempre sotto l’occhio di alcune telecamere le cui immagini sono ora al vaglio dei Carabinieri che stanno effettuando le indagini.