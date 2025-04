Gianfranco Galante torna in libreria con “Wakìky Momba”: storie di umanità e rispetto

È già in seconda ristampa “Wakìky Momba”, il nuovo libro di Gianfranco Galante, edito dal Circolo Scriptores di Varese. Lo scrittore varesino torna a confrontarsi con il racconto della vita vissuta, proseguendo il suo impegno letterario all’insegna dei valori universali di umanità, rispetto e appartenenza.

In Wakìky Momba si affronta il tema della realizzazione personale attraverso il rapporto con la comunità e la cultura. L’uomo, per sua natura sociale, ha bisogno del confronto con l’altro per crescere, migliorare e sentirsi parte attiva di un insieme che non giudica, ma valorizza. Una comunità capace di riconoscere il valore umano del singolo diventa il contesto in cui le relazioni si rafforzano e il rispetto reciproco si trasforma in gratitudine condivisa.

All’interno del volume, il romanzo “Il viaggio verso il domani” racconta il percorso di due giovani partiti a piedi dalla Tanzania per raggiungere l’Europa, seguendo una promessa fatta alla propria tribù. Un cammino lungo oltre quattro anni, tra guerriglie, torture, paure e sogni, che mette in luce una realtà cruda e autentica. Il viaggio si fa metafora dell’esistenza e del desiderio universale di riconoscimento, libertà e dignità.

Con questa quattordicesima pubblicazione, Gianfranco Galante si conferma una voce coerente e intensa della narrativa contemporanea locale, capace di parlare alla coscienza collettiva e di mantenere saldi, in ogni pagina, i valori della dignità umana e dell’accoglienza. Al centro dei suoi scritti, la parola “Rispetto” si fa guida e fondamento di ogni relazione possibile.