Giorgio Panariello torna al Teatro di Varese, aperta la prevendita

Da ottobre 2025 Giorgio Panariello tornerà a teatro con il nuovo spettacolo “E se domani…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Il comico toscano porterà il suo nuovo show nei principali teatri italiani e il 18 novembre farà tappa al Teatro di Varese.

I biglietti saranno in vendita da oggi alle ore 16:00, venerdì 11 aprile, su Ticketone

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.