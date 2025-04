Giornalismo e ambiente: a Materia una lezione aperta del Master Fauna e Human Dimension

Il rapporto tra giornalismo, ambiente e divulgazione scientifica sarà al centro dell’incontro promosso dal Master Fauna e Human Dimension dell’Università dell’Insubria, in programma giovedì 8 maggio alle ore 14.00 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno.

La lezione – aperta al pubblico – vedrà protagonisti Mauro Fattor e Marco Ferrari, giornalisti scientifici e docenti del Master, che coordineranno una conversazione dal vivo con il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli. Al centro del confronto, la storia editoriale del giornale, il suo approccio ambientale, il legame con il territorio e le scelte comunicative che in oltre vent’anni hanno definito il progetto VareseNews come punto di riferimento dell’informazione locale e della cultura ambientale.

L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo del giornalismo nella costruzione di consapevolezza ecologica, sull’etica del racconto naturalistico e sul valore della comunicazione scientifica accessibile.