Giornata della Terra all’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio

L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo”, il 28 aprile 2025, nell’ambito del progetto Green School, realizza delle iniziative didattico celebrative in occasione dell’Earth Day – 55^ Giornata della Terra 2025 (festa mondiale per la salvaguardia del nostro Pianeta e la difesa dell’ambiente la cui data celebrativa è il 22 aprile), in coerenza con la Mission e la Vision della Scuola e in ottemperanza dell’Agenda 2030 – Obiettivo 15 “Proteggere la vita sulla Terra”.

Nelle classi, declinate per età e grado di istruzione, il 28 aprile 2025, ci saranno iniziative di sensibilizzazione alla tematica in particolare sulla riduzione del riscaldamento globale.

C’è anche la possibilità di partecipare alla maratona multimediale #OnepeopleOneplanet, collegandosi al sito https://www.onepeopleoneplanet.it/ o su www.raiplay.it, in autonomia a casa con le famiglie in occasione del 22 aprile 2025.

Come di consueto ci sarà un momento di riflessione in presenza con restituzione dei risultati green da parte della Commissione Scolastica Green School.

Nel corso dell’evento, introdotto dal Saluto del Dirigente Scolastico, prenderanno la parola le istituzioni patrocinanti e partner e i referenti Green School. Inoltre, interverranno i bambini delle classi terze della Scuola Primaria presentando alcuni risultati conseguiti con i Pilastri Green School Biodiversità, Mobilità e Acqua.

Sarà, dunque, presentato il Piano Spostamenti Casa Scuola a cura del Mobility Manager Scolastico e saranno fornite le prime anticipazioni relativamente al Contest Estivo Green School dal titolo “Calendario «Tommaseo» Busto Arsizio Green”.

L’appuntamento è per il giorno 28 aprile 2025 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Le classi e le famiglie si collegheranno via Meet.

L’appuntamento è sostenuto e realizzato con il patrocinio de: Associazione “Amici delle Tommaseo”, Legambiente BustoVerde, Mascotte Il Pollicino, Centro Sociale San Paolo Odv, Festival della Vita, PlasticFree, Famiglia Bustocca, Istituto Cinematografico “Antonioni” e Circolo Fotografico Bustese. È realizzato in collaborazione con l’Agesp.

Intanto, si registra un successo dell’ultimo incontro 18 marzo 2025 in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo.

Nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione del primo cittadino di Busto Arsizio, il sindaco Emanuele Antonelli, introdotto nel saluto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini. Tra i diversi partner presenti e intervenuti si sottolinea l’intervento dell’Arch Massimo Lonardo, responsabile del Settore Igiene Ambientale AGESP.

L’occasione è stata gradita anche per la premiazione dei vincitori del Contest Green School “La cena a lume di candela” e “Per me il risparmio energetico è…”.

Per informazioni sulle iscrizioni e sulle iniziative e sulla scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube (link) della scuola, al giornale on line “BTP” e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto. Per informazioni in presenza l’Istituto Comprensivo «Nicolò Tommaseo» è in Via R. Sanzio 9 a Busto Arsizio, per appuntamenti telefonare 0331 631350 o scrivere a vaic85500d@istruzione.it.