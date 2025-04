“Giovani e social”: a Gallarate una serata per aiutare i genitori a navigare il web insieme ai figli

Un incontro rivolto ai genitori per conoscere i pericoli della rete, le insidie dei social network e le conseguenze del cyberbullismo. Questo l’obiettivo dell’appuntamento promosso dall’assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate, in programma mercoledì 7 maggio alle ore 20.30 al Teatro Condominio.

L’evento “Giovani e Social – Scoprire, conoscere, vivere il web” è organizzato in collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Varese e con la partecipazione di Patti Digitali. L’ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria (qui l’Eventbrite).

Un’iniziativa nata dal dialogo tra scuola e istituzioni

«Si tratta di un evento che nasce dall’incontro con associazioni di genitori e dirigenti scolastici» ha spiegato l’assessora all’Istruzione Claudia Mazzetti . «In passato avevamo già proposto un incontro con la Polizia Postale all’istituto Gerolamo Cardano e ci è stato chiesto di riproporlo. Ora lo faremo in un contesto più ampio, al Teatro Condominio, coinvolgendo tutti e quattro gli istituti comprensivi cittadini».

L’incontro si rivolge in particolare ai genitori di ragazzi dalla scuola primaria in su, con l’intento di offrire strumenti concreti e aggiornati per accompagnare i propri figli nell’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

Cyberbullismo, responsabilità e prevenzione

Durante la serata si parlerà di uso critico della rete, dei rischi legati ai social network e delle conseguenze legali del cyberbullismo. Saranno illustrate strategie educative per prevenire situazioni di pericolo e per costruire un rapporto equilibrato tra giovani e tecnologie.

«È una serata di fondamentale importanza – ha sottolineato Mazzetti –. Ringrazio le associazioni dei genitori e i dirigenti scolastici dei comprensivi, che si fanno sempre promotori di tante iniziative».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione rivolto alle famiglie, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra genitori, scuola e istituzioni, in un’epoca in cui l’educazione digitale rappresenta una sfida centrale per la crescita sana e consapevole delle nuove generazioni​