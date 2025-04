Giovani, social e bullismo, a Gallarate “una serata pensata per i genitori”

“Giovani e Social – Scoprire, conoscere, vivere il web” è il titolo dell’incontro rivolto ai genitori per conoscere i pericoli della rete, le insidie dei social network e le conseguenze del cyberbullismo. Organizzato in collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Varese e con la partecipazione di Patti Digitali, è un’iniziativa dell’assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate. «Una serata dedicata ai genitori dei ragazzi, prevalentemente delle elementari e medie, ma ci saranno anche genitori delle scuole superiori» spiega l’assessora Claudia Mazzetti. «È una serata a cui tengo molto, a cui parteciperanno gli agenti che si occupano della tutela dei minori».

La serata, gratuita e in programma mercoledì 7 maggio alle ore 20.30 al Teatro Condominio, punta sulla «sensibilizzazione delle responsabilità genitoriali» di fronte alle insidie che rappresentano il versante oscuro del digitale: «È una buona occasione per imparare anche a riconoscere le avvisaglie di eventuali problemi che spesso i ragazzi non esprimono, arrivando quasi a sviluppare una doppia personalità, nel mondo reale e sul web. Invitiamo tutti i genitori a usufruire di questa possibilità».

L’ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.