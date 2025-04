Giubileo degli adolescenti, a Roma anche 30 Scout d’Europa da Varese

Tra gli oltre 200.000 ragazzi e giovani presenti a Roma per il Giubileo degli Adolescenti, erano presenti anche 30 ragazze e ragazzi degli Scout d’Europa di Varese, arrivati in circa 4 mila da tutta Italia.

TESTIMONI DELLA STRADA – Partiti venerdì per la Città Santa, hanno vissuto con i propri coetanei la Via Lucis nella giornata di venerdì, recandosi poi a San Paolo Fuori le Mura nella giornata di sabato per il passaggio da una delle 4 Porte Sante. Nel pomeriggio di sabato invece il rinnovo della Promessa Scout in Piazza del Popolo insieme ad altri centinaia di scout provenienti da tutta Italia. «Un cammino in perfetto stile Scout, dove la strada percorsa, in compagnia dei propri fratelli e sorelle, porta a crescere nella fede, scoprire sé stessi e gli altri, e mettersi al servizio della Chiesa e del proprio paese», sottolinea Giacomo Braghin, responsabile Scout d’Europa per la città di Varese.

IN PIAZZA SAN PIETRO, INSIEME – Domenica mattina infine sveglia alle 4 per essere puntuali in Piazza San Pietro per la messa conclusiva del Giubileo degli Adolescenti: «Una mattinata intensa, di gioia e gratitudine. Un incontro per sentirsi insieme Chiesa e condividere, sempre insieme, la speranza».

SCOUT D’EUROPA A VARESE – Gli Scout d’Europa sono presenti nella città e territorio di Varese da oltre 40 anni, oggi con sede presso l’Oratorio della Brunella. Più di 20 Capi offrono un percorso educativo all’insegna dell’avventura, del gioco e della conoscenza di sé, secondo i valori della Chiesa Cattolica. Per informazioni e adesioni scrivere a varese_3@fse.it.