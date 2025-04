Gli Hurricane Varese sfidano la Leonessa Brescia

La stagione 2025 del campionato di Baseball per Ciechi entra nel vivo con una delle sfide più attese: domenica 27 aprile, sul diamante di Bergamo, gli Hurricane Varese affronteranno la Leonessa Brescia, in una riedizione della finale scudetto 2024. Un incontro dal sapore speciale, che promette spettacolo e alta intensità.

La Leonessa Brescia arriva all’appuntamento forte di una convincente vittoria casalinga per 12-6 contro i Thunder’s Five Milano, consolidando il proprio stato di forma e confermando l’ambizione di replicare i successi della scorsa stagione, culminata con la conquista della Coppa Italia.

Gli Hurricane Varese, dal canto loro, hanno chiuso la prima parte di stagione con un’importante vittoria per 14-10 contro la Fiorentina, nel match disputato al “Gurian”. Un risultato che ha confermato la solidità del gruppo allenato da coach Grassi e alimentato l’entusiasmo in vista della ripresa del campionato.

Il match si disputerà alle ore 13.00 presso il campo da baseball “Sebastiano Chia” di Bergamo, in via Pizzo della Presolana. L’ingresso sarà libero, e gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso per vivere un pomeriggio all’insegna dello sport autentico e della competizione leale.

Per chi non potrà essere presente di persona, la partita sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube ufficiali delle due squadre: Leonessa_bxc e APDCISV. Aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sui principali social network e canali di comunicazione delle squadre.