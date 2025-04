Gli Hurricane Varese si ripetono: sconfitta 14-10 la Fiorentina Bxc

Dopo il successo esterno contro la Roma Blind per 5-4, gli Hurricane Varese centrano la seconda vittoria consecutiva nel campionato di baseball per ciechi, superando in casa la Fiorentina Bxc con il punteggio finale di 14-10. La partita, valida per la terza giornata di campionato, si è disputata sabato sul diamante del “Gurian Field” di Malnate e ha visto andare in scena un incontro combattuto e spettacolare, che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, regalando emozioni fino all’ultima ripresa.

L’inizio gara è stato in salita per gli Hurricane: la Fiorentina ha infatti messo subito in difficoltà i padroni di casa, grazie a un attacco incisivo e numerose battute valide, chiudendo i primi due inning in vantaggio per 2-0. Nonostante la pressione, i varesini sono riusciti a restare in partita e a mantenere il ritmo, dando vita a una sfida punto a punto, fatta di sorpassi e controsorpassi.

Tra la quinta e la sesta ripresa, la Fiorentina ha allungato fino al 10-6, approfittando anche di qualche imprecisione difensiva degli Hurricane. Ma nella settima ripresa è arrivata la svolta: i padroni di casa hanno prima agguantato il pareggio, poi completato la rimonta, chiudendo il match con il risultato di 14-10.

Una vittoria importante, la prima tra le mura amiche in questa stagione, che conferma la crescita e la determinazione della formazione varesina in un campionato avvincente e sempre più equilibrato.