Gli Shake celebrano vent’anni di musica: un concerto-evento allo Spazio23 di Gallarate

Una serata all’insegna del rock’n’roll a Gallarate: venerdì 11 aprile, alle ore 21, lo spazio culturale Spazio23 di via Lazzaretto Riva 10 ospiterà il concerto del ventesimo anniversario della rock band Shake. L’evento, a ingresso libero, vedrà come special guest The Marcello’s, per una notte carica di musica dal vivo e passione condivisa.

Sul palco ci sono Edoardo Canavesi, Fabrizio “Bizio” Cattaneo, Davide Conti, Roberto Monti, Daniele Canavesi.

L’evento dell’11 aprile rappresenta molto più di un semplice concerto: è l’occasione per rivivere due decenni di musica, incontri, storie e sogni condivisi. Una bella festa, nell’atmosfera informale di Spazio23, spazio culturale di via Riva 10 (di fronte al casello autostradale per Milano).

Con la partecipazione straordinaria di The Marcello’s, altro nome noto della scena locale, la serata si preannuncia come un viaggio musicale ad alta intensità, tra brani originali, reinterpretazioni e improvvisazioni.