Gli studenti del Cavallotti di Cassano Magnago a Palazzo Lombardia

Come gestire il bilancio di una pubblica amministrazione e in particolare quello della Regione Lombardia. Questo il tema centrale della visita di un gruppo di studenti dell’Istituto paritario Cavallotti di Cassano Magnago (VA) con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. A illustrare la struttura e contenuti del bilancio regionale il vicepresidente e assessore competente, Marco Alparone e il Direttore Generale dell’ufficio Bilancio e Finanza, Manuela Giaretta. Entrate, regole di bilancio, investimenti e sviluppo economico di Regione Lombardia: questi alcuni dei temi esposti ai futuri diplomati.

“Avere i conti in ordine – ha dichiarato Alparone – non è da tutti. Noi abbiamo l’orgoglio di paragonarci alle più importanti Regioni europee. Questo deve essere il nostro modello di riferimento. Infatti, grazie alla capacità produttiva dei suoi cittadini e delle sue imprese, la Lombardia è l’unica regione italiana che fa parte dei ‘Quattro motori per l’Europa’. Insieme ad Auvergne-Rhône-Alpes (Francia), Baden-Württemberg (Germania) e Catalogna (Spagna), siamo una regione strategica per l’Europa”.

“Qui, inoltre – ha spiegato ancora Alparone – ci sono industrie e università che attraggono studenti meritevoli che possono studiare anche grazie a borse di studio cofinanziate da Regione Lombardia”.

“Occuparsi di bilancio – ha concluso il vicepresidente riferendosi agli studenti – include anche e soprattutto comprendere che dietro ai numeri ci sono storie e persone. Le opportunità si costruiscono di certo con le regole di bilancio, ma anche con una visione di cosa si può fare con quelle risorse”.

Al termine dell’incontro i giovani hanno visitato il Belvedere Berlusconi, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Un momento formativo che, auspica Regione Lombardia, possa diventare sempre più un modello per altri Istituti scolastici che, a vario titolo e su differenti materie, desiderano confrontarsi con i rappresentanti della ‘macchina regionale’ all’interno di quella che il presidente Fontana ha sempre definito la ‘Casa di tutti i lombardi’.

Per incontri e visite scolastiche a Palazzo Lombardia contattare eventi@regione.lombardia.it.

A questo link sono disponibili alcuni scatti dell'evento, liberi da diritti e scaricabili gratuitamente.

