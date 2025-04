Gli studenti del Geymonat di Tradate a Gaeta ottengono il Premio Innovazione con la serra autosufficiente

La classe 5C dell’Istituto Tecnico Geymonat di Tradate si è distinta alle finali nazionali del concorso “La Tua Idea d’Impresa”, tenutesi a Gaeta, ottenendo il Premio Innovazione promosso da UCIMU, l’associazione che rappresenta i costruttori italiani di macchine utensili. Un riconoscimento che premia la creatività, l’impegno e la competenza tecnica dimostrata dagli studenti con il progetto Green Loop, selezionato tra oltre 2300 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Green Loop: un’idea per contrastare la crisi idrica

Il progetto Green Loop nasce con l’obiettivo di fornire una risposta concreta all’emergenza idrica che affligge oltre 50 Paesi nel mondo. La proposta consiste in un sistema capace di condensare l’acqua presente nell’aria, garantendo un approvvigionamento continuo per una serra verticale. Un’idea ambiziosa, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e resilienza climatica, che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento della giuria, composta da esperti del settore industriale e tecnologico.

Oltre al valore tecnico del progetto, a colpire è stata la qualità dell’esposizione da parte degli studenti, che hanno saputo comunicare con chiarezza, passione e consapevolezza l’impatto potenziale della loro invenzione.

12

Un percorso di crescita personale e professionale

A guidare il gruppo durante l’intero percorso è stato il docente Vito Bonanno, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Il progetto Green Loop è il frutto di un lavoro di squadra, impegno e passione da parte degli studenti. Vederli crescere in questo modo, sia sul piano tecnico che umano, è una soddisfazione molto grande» ha dichiarato il professore.

Per gli studenti della 5C si è trattato di un’esperienza formativa di grande valore, che ha rappresentato non solo un’occasione per mettere alla prova le proprie competenze, ma anche un’opportunità per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità in vista del futuro percorso accademico e professionale.