Gonfiabili e truccabimbi, domenica 6 aprile è tempo di Spring Festival alle Maria Ausiliatrice di Castellanza

Un pomeriggio di festa, allegria e primavera: domenica 6 aprile 2025, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza apre le porte alla città per lo Spring Festival, un evento pensato per grandi e piccoli all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

Dalle 15 alle 18, il cortile e gli spazi esterni della scuola (con ingresso da via Maria Montessori 4) si animeranno con giochi, sport, laboratori e spettacoli, grazie alla collaborazione tra l’Istituto, l’associazione Insieme per la scuola ODV e il supporto di realtà del territorio come Hub del Sempione A.S.D. e CIOFS di Castellanza.

Durante il pomeriggio, i bambini potranno divertirsi con gonfiabili, sfide sportive, laboratori creativi, giochi di gruppo e l’attesissimo truccabimbi. A rendere ancora più dolce l’atmosfera, ci saranno anche speciali leccornie per una merenda gustosa e conviviale.

«Venite a trascorrere un pomeriggio in allegria con gli animatori del Summer City Camp dell’Hub del Sempione — è l’invito degli organizzatori —: un’occasione per vivere la scuola come luogo di comunità, gioco e partecipazione».In caso di maltempo, l’evento si svolgerà regolarmente negli spazi interni dell’Istituto