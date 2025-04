Gori e Bonaccini in visita a Varese: tappa del tour nei distretti industriali del Nord

Faranno tappa anche a Varese Giorgio Gori e Stefano Bonaccini, europarlamentari del Partito Democratico, nel quadro del tour dedicato ai distretti industriali del Nord Italia. Dopo l’esordio al Kilometro Rosso di Bergamo lo scorso 22 febbraio, con la convention “Innovare per tornare a crescere”, l’iniziativa prosegue con l’obiettivo di incontrare imprenditori, lavoratori, rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacati, per un confronto diretto su temi chiave per il futuro del comparto industriale italiano ed europeo.

Un confronto sul futuro dell’industria

In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, transizione ecologica e nuove barriere commerciali, la competitività del sistema industriale europeo è al centro del dibattito politico ed economico. Proprio per questo, Gori e Bonaccini intendono ascoltare le istanze dei territori e portare in Europa la voce dei distretti manifatturieri, da sempre motore di sviluppo del Paese.

Tra gli obiettivi principali del tour:

analizzare gli strumenti europei a sostegno della produzione e dell’innovazione;

raccogliere spunti e proposte dal tessuto produttivo locale;

rafforzare il legame tra politica europea e industria nazionale.

L’incontro rappresenta dunque un momento importante di dialogo tra politica e realtà economica locale, in vista delle prossime scadenze europee e delle sfide che attendono il mondo del lavoro e della manifattura.